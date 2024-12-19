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Milletvekili Çopuroğlu'ndan Serbest Bölgeler İçin Bakanlığa Ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye genelindeki serbest bölgelerin taleplerini iletmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na önemli bir ziyarette bulundu.

Milletvekili Çopuroğlu'ndan Serbest Bölgeler İçin Bakanlığa Ziyaret

Çopuroğlu, iş insanları ve dernek başkanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği bu ziyarette, serbest bölgelerin ihtiyaçlarını ve taleplerini gündeme taşıdı. Görüşmelerde, serbest bölgelerin ekonomik kalkınma ve ticaret açısından taşıdığı önem vurgulanarak, bu bölgelerin daha verimli hale getirilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

Bu ziyaret, serbest bölgelerin sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin karşılanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Çopuroğlu, serbest bölgelerin Türkiye ekonomisine katkısını artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi

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