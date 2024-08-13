Yol güzergahında konforlu satış yeri hazır hale getiriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yamula Patlıcanı başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılacağı Kayseri-Ankara karayolu üzerinde yapımını tamamladığı yöresel ürünler satış yerini hizmete açıyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve S.S. Yemliha Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılacak iş birliği protokolü ile 30 adet yöresel ürün satış büfesi ile üreticilere tahsis edilecek.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde üreten ve kent ekonomisi ile ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçi ve üreticilere en güçlü desteği veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında üretimin yanı sıra pazarlama noktasında da Kayserili üreticinin destekçisi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Kayseri’nin yöresel değerlerinden Yamula Patlıcanı’na sahip çıkarak Kayseri-Ankara karayolu üzerinde daha önce üreticilerin elverişsiz şartlarda satış yaptığı bölgede modern ve karayolu trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde bir satış tesisi kurdu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Başkan Büyükkılıç’ın da aşamalarını başından beri yakından takip ettiği yöresel ürünler tanıtım ve satış yeri çalışmaları kısa sürede tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, tesisi hizmete açmak üzere S.S. Yemliha Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde, imalatını da kendisinin yaptığı 30 adet yöresel ürün satış büfesini Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi olan üreticilere 3 yıllığına tahsis edecek.

Söz konusu desteğin verilebilmesine imkân tanıyan ve 12 Ağustos 2024 Tarihli Meclis Gündeminde yer alan talep Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı’nda görüşüldü.

Tesis hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yamulamızın patlıcanı meşhur biliyorsunuz, coğrafi işareti de var. Karayollarımızla yapılan görüşmeler, sağ olsun Sayın Valimizin de desteğiyle orada işletmeyi hayata geçirecek gerekli çalışmayı yaptık. Kooperatife vermek suretiyle, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmak şartıyla, ürünlerimiz nezih bir ortamda satılacak. İncesu’ya da benzeri bir çalışma yapmıştık” diye konuştu.

Meclis üyeleri tarafından müzakere edilen ‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından imal edilen 30 adet yöresel ürün satış büfesinin Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi olan üreticilere 3 yıllığına verilebilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Yemliha Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi’ oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Kayseri-Ankara karayolu üzerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı kısa sürede tamamlanan, Kayseri’nin yöresel değeri Yamula Patlıcanı başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılacağı satış yerinde 30 adet yöresel ürün satış büfesi üreticilerin işletmesinde hizmet verecek.