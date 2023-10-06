Yollar daha uzun ömürlü ve daha konforlu hale getiriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şht. Tümg. Aydoğan Aydın Köprüsü ile İtfaiye Talas Grup Amirliği arasında 5 kilometrelik yolda 12 bin ton asfalt kullanırken, taş mastik aşınma asfalt tabakası ile yolları hem daha uzun ömürlü hem de daha konforlu hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler şehrin önemli noktalarında yol ve asfalt yapım çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘yol medeniyettir’ anlayışı ile ulaşım alanına verdiği özel önem doğrultusunda çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yine önemli bir noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan başlayıp Talas Viyadük bölgesinde son bulan Org. Hulusi Akar Bulvarı’nın Şht. Tümg. Aydoğan Aydın Köprüsü ile İtfaiye Talas Grup Amirliği arasındaki kesiminde son kat asfalt çalışmaları hızla devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında önceki yıllarda yapılan binder adı verilen taşıyıcı asfalt tabakası üzerine son kat taş mastik aşınma asfalt tabakası seren ekipler, bu çalışma ile taşıyıcı asfalt tabakasının daha uzun süre kullanılabilmesini sağlarken, yolun ekonomik ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Daha uzun ömürlü yollar kazandırılıyor

Ayrıca son kat olarak uygulanan taş mastik asfalt sayesinde yolun daha konforlu kullanımına imkân veriliyor. Taş mastik asfalt tabakası tekerlek izi oturmalarına karşı dayanımı, trafik kaynaklı gürültüyü azaltması ve sürüş konforuna katkıları yönünden klasik asfaltlara göre oldukça avantajlı olarak dikkat çekerken, Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan yolların son kat asfalt tabakası bu şekilde yapılarak daha uzun ömürlü yollar elde edilmesi sağlanıyor ve yolun bakım maliyeti de bu sayede azalıyor. Ekipler, şu ana kadar yapılan çalışmalarda Aydoğan Aydın Köprüsü’nden Talas istikametine gidiş yönünden itfaiye Talas Grup Amirliği’ne kadar olan kısımı tamamladı.

Termoplastik sıcak yol çizgi boyası kullanılıyor

Bu kısımda çizgi çalışmalarına başlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, toplam uzunluğu 5 kilometre olan yolun son katında 12 bin ton asfalt kullandı. Yolun asfalt dökülen kesiminde yatay ve düşey işaretlemelere başlanırken, bu kapsamda termoplastik sıcak yol çizgi boyası ve çift kompenantlı boya kullanılarak yatay işaretlemeler yapılıyor.