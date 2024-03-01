Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde şap karantinası!

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde şap hastalığı nedeniyle oluşan hayvan ölümleri sonucu bazı mahalle ve köylerde karantina kararı alındı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde şap karantinası!
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde şap hastalığı nedeniyle oluşan hayvan ölümleri sonucu bazı mahalle ve köylerde karantina kararı alındı.

Kadışehri Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kabalı köyünde çıkan şap hastalığı nedeni ile hayvan ölümlerinin meydana geldiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şap hastalığının yayılımını önlemek amacı ile Vasfıbey, Kıyılı, Gümüşdiğin ,Kabalı, Örencik, Yangı gibi mahalle ve köylerindeki hayvanlara kısıt ve karantina konulmuştur. Bu nedenle hastalık bitene kadar bu köylere hayvan giriş ve çıkışı yasaklanmıştır.”

İHA
Kayseri Gündem

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