Yozgat'ta acemi kasaplar hastanelik oldu

Yozgat’ta Kurban Bayramı’nın ilk günü kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, acil servislerin yolunu tuttu.

Yozgat’ta bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. İl genelinde kurban keserken el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelerin acil servislerine akın etti. İl genelinde 47 acemi kasap acil servislerde tedavi oldu.

Kurban kestiği sırada yakının dikkatsizliği nedeniyle parmağından yaralandığını söyleyen Talip Özoğlu, vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.