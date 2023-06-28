Sivasspor'da yeni sportif direktör Oray Baykal oldu
Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe Servet Çetin'i getiren DG Sivasspor, sportif direktörlük görevi için de Oray Baykal'la anlaştı.
- 28.06.2023 10:36
- Güncelleme: 28.06.2023 10:36
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe Servet Çetin’i getiren DG Sivasspor, sportif direktörlük görevi için de Oray Baykal’la anlaştı.
Sivasspor’da yeni sportif direktör Oray Baykal oldu. Kırmızı-beyazlılar, Oray Baykal’ın sportif direktörlük görevine getirildiğini resmen duyurdu. Sivas ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DG Sivasspor’umuzda sportif direktörlük görevine Oray Baykal getirilmiştir. Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
İHA
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