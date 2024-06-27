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Yozgat'ta ATV'den düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Yozgat'ta dönüş yapacağı sırada yol kenarındaki yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından menfeze düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yozgat'ta ATV'den düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta dönüş yapacağı sırada yol kenarındaki yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından menfeze düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Kürşat Caddesi’nde meydana geldi. Saim Polat (76), idaresindeki ATV ile seyir halindeyken dönüş yapacağı sırada kontrolü kaybederek yol kenarında bulunan istinat duvarından aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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