Düğün sonrası uzman çavuşun öldüğü kavganın duruşmasında savcı mütalaa verdi

Olay, 24 Eylül 2023 tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Mahallesi’nde yan yana bulunan iki düğün salonu önünde meydana geldi. Otoparkta başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Diyarbakır’da görev yapan 26 yaşındaki Uzman Çavuş U.C.D. bıçaklaması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili F.B. bir gün sonra yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.B.’nin yargılanmasına devam edildi. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.B. ve uzman çavuş U.C.D.’nin annesi, babası, eşi ile taraf avukatları katıldı.

MAKTUL U.C.D.’NİN EŞİ: CANIMI SÖKTÜ ALDI

Maktul Uzman Çavuş U.C.D.’nin eşi F.D., “Eşim askeri personeldi silah her zaman yanındaydı. Ama kalabalığa girerken bana verirdi. Olay günü de silah benim çantamdaydı. Eşim havaya ateş etmedi. Canımı söktü aldı. O da içeride çürüsün” dedi. Maktulün annesi ise, “En ağır Cezayı alsın” dedi.

TUTUKLU SANIK F.B.: OLAYI BİZ BAŞLATMADIK

Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık F.B. ise, “Ben olay yerine sonradan geldim. Maktul alkollüydü. Kadınlar be çocuklar vardı, küfür ediyordu. Teyzem ve teyzemin kızı bıçaklandı. Onları o halde gördüm bir de küfür edince kendimizi korumak için savurdum” Bir anda oldu.” dedi. Savcı tutuklu sanık F.B. için ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza almasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.