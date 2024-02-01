Yozgat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 43 öğrenci icazet belgesi aldı

Yozgat'ta 43 öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sınavda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Yozgat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 43 öğrenci icazet belgesi aldı
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta 43 öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sınavda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Hafızlık tespit sınavında başarılı olup icazet alarak hafız olan 43 öğrenciyi tebrik eden İl Müftüsü Ali Gülden, “Hafızlarımızın özellikle anne-babalarına ve kurs hocalarına teşekkür ediyorum. Onlar büyük gayret ve fedakarlıklarla çocuklarımızı Rabbimiz yolunda Kur’an-ı Kerim öğrenmek ve onu hıfzetmek üzere bizlere emanet ettiler. Yozgat merkezden 25 öğrencimiz, ilçelerimizden ise 18 öğrencimiz sınavda başarılı olarak icazet alıp hafız oldular” dedi.

Müftü Gülden ayrıca Kur’an-ı Kerim kurslarına maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlere de teşekkür etti.

İHA
Kayseri Gündem

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