Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı şah kartalı tedaviye alındı
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan Şah Kartalı tedavi altına alındı.
Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan Şah Kartalı tedavi altına alındı.
Kadışehri ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Örencik köyü yakınlarında yaralı şah kartalını fark etti. Yaralı kartalı araçlarına alan jandarma ekipleri, tedavisi yapılmak üzere Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından, Şah Kartalı doğal ortamına salınacak.