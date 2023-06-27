Yeşilhisar'da cinayet: Ağabeyini öldürdü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü.

PAYLAŞ
  • 27.06.2023 12:51
  • Güncelleme: 27.06.2023 13:30
  • 58
Yeşilhisar'da cinayet: Ağabeyini öldürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı Musahacılı Mahallesi’nde Ali D. (53) ile kardeşi Celal D. (37) arasında çıkan tartışma kavga dönüştü. Celal D., kavgada yanında bulunan tüfek ile ağabeyine ateş açtı. Ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Ali D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Celal D. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu

Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu

Kayserispor'un yeni sezon giyeceği 3 forma da satışa çıktı

Kayserispor’un yeni sezon giyeceği 3 forma da satışa çıktı

Başkan Öztürk, Kurban Pazarı'nı Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Kurban Pazarı'nı Ziyaret Etti

Başkan Çopuroğlu: 'Bayramlarımız kültür hazinemizin önemli bir parçası olarak her daim yaşanacak ve yaşatılacaktır'

Başkan Çopuroğlu: 'Bayramlarımız kültür hazinemizin önemli bir parçası olarak her daim yaşanacak ve yaşatılacaktır'

Yeşilhisar'da cinayet: Ağabeyini öldürdü

Yeşilhisar'da cinayet: Ağabeyini öldürdü

Vali Çiçek: 'Kayserili vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü tedbir alınmıştır'

Vali Çiçek: 'Kayserili vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü tedbir alınmıştır'

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

6
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akar ve Büyükkılıç'tan Develi ile Hacılar'a 'teşekkür' ziyareti

Akar ve Büyükkılıç'tan Develi ile Hacılar'a 'teşekkür' ziyareti

Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konut tamamlanacak'

Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konut tamamlanacak'

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar'dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kurban Bayramı mesajı

Melikgazi'de mezarlıklar bayram ziyareti için hazır hale geldi

Melikgazi'de mezarlıklar bayram ziyareti için hazır hale geldi

Başkan Palancıoğlu: 'Bayramlar, bütünleştirici bir ruhla insanları bir araya getirir'

Başkan Palancıoğlu: 'Bayramlar, bütünleştirici bir ruhla insanları bir araya getirir'

Bayram arefesinde şehitler için dua edildi

Bayram arefesinde şehitler için dua edildi

Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ergün'den kurban seçimi için tavsiyeler

Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ergün’den kurban seçimi için tavsiyeler