Yozgat'ta yolcu otobüsünde kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

Yozgat'ta şehirlerarası bir yolcu otobüsünde kaçak sigara ve alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ta yolcu otobüsünde kaçak sigara ve alkol ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta şehirlerarası bir yolcu otobüsünde kaçak sigara ve alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Gaziantep’ten Yozgat’a gelen bir şehirlerarası yolcu otobüsünü Boğazlıyan ilçesinde durdurdu. Otobüste yapılan aramada M.H. isimli yolcunun üzerinde ve bagajında bin 20 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 6 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Şüpheli M.H. hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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