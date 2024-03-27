YRP Lideri Erbakan: 'Türkiye genelinde esen bir rüzgar var, o rüzgarın adı Yeniden Refah rüzgarı'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri’de düzenlediği mitingde, “Türkiye genelinde esen bir rüzgar var, o rüzgarın adı Yeniden Refah rüzgarı” dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri İl Başkanlığı önünde kurulan alanda miting düzenledi. Kayserili vatandaşlara seslenen Erbakan, üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük 3’üncü partisi konumunda olduklarını söyledi. Erbakan, “Türkiye genelinde esen bir rüzgar var. O rüzgarın adı da Yeniden Refah rüzgarı. Milli Görüş rüzgarı. Meydanlar ‘Yeniden Refah’ diyor. Caddeler, sokaklar, anketler, milletimiz ‘Yeniden Refah’ diyor. Bu işin uzmanları, siyaset bilimciler ‘Yeniden Refah’ rüzgarını söylüyor. ‘Bu seçimde oylarını artıracak tek parti Yeniden Refah Partisi’ olacak’ diyorlar. Bunun en önemli göstergesi ve ispatı Yeniden Refah Partimizin resmi üye sayılarıdır. Yolda gelirken, bana son rakamı bildirdiler. Yeniden Refah Partimizin üye sayısı 516 bin 800’e yükseldi. Seçime yaklaşırken, öyle muazzam bir bereket var ki biz 6-7 ay evvel günde bin üye kaydediyorduk. Son 5 ayda günde 2 bin 500 üye kaydetmeye başladık. Şimdi seçim yaklaşırken, günde 5 bin üye kaydediyoruz. 516 bin 800 ne demek; MHP ile İYİ Parti’yi üye sayısı bakımından geride bıraktık. Türkiye’nin üye sayısı bakımından en büyük 3’üncü partisi olduk. Seçimlerden sonra bu hızla devam edeceğiz ve en kısa zamanda 1 milyon hedefine ulaşacağız. Önce 31 Mart’ta yerel yönetimlerde iktidar arkasından da 2028 yılında iktidar olacağız inşallah. 31 Mart’ta Yeniden Refah sandıkları patlatacak ve Milli Görüş şahlanacak” şeklinde konuştu.

“1989 ve 1994’deki belediyecilik hizmetlerini bu millet çok iyi hatırlıyor”

Vatandaşların değişim istediği için Yeniden Refah’a koştuğunu dile getiren Erbakan, “Allah 1 Nisan’da ahlaklı belediyecilik dönemini başlatmayı nasip eylesin. Milletimiz neden Yeniden Refah’a koşuyor? Çünkü artık değişim istiyor. Adaletsizlikten, çifte standarttan, faizden, borçtan, kibirden, rantçı belediyecilikten bıkmış usanmışlar. Borçtan, vergiden, faizden, zamdan, enflasyondan, hayat pahalılığından, fakirlikten, yoksulluktan, açlık sınırının altındaki maaşlardan bunalmış ve Yeniden Refah’a koşuyor. Millete tepeden bakan, belediye bütçesini borca ve faize batıran, israfa, lükse, şatafata düşkün, milletin derdi ile dertleneceğine, makam aracının rengi ve modeliyle uğraşan millete hizmet yapacağına makam odalarının mobilyalarını değiştirmekle uğraşan, vatandaşa değil yandaşa çalışan anlayışı artık milletimizi usandırmıştır. Millet neden Yeniden Refah’a yöneliyor. Çünkü 1989 ve 1994’deki belediyecilik hizmetlerini bu millet çok iyi hatırlıyor. O efsane hizmetleri o bütün yokluklara ve zorluklara rağmen sözünü yerine getiren Milli Görüş belediyelerini bu millet çok iyi hatırlıyor” dedi.

“Türkiye’de Milli Görüş ekonomisi uygulanacağına, borç, faiz, vergi ekonomisi uygulanıyor”

Necmettin Erbakan’ın iktidarında Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en bolluk ve bereketlilik döneminin yaşandığını aktaran Erbakan, “Bir kalemde bir holdingin borcunu siliyor. Ondan sonra da çiftçiye para yok, emekliye para yok, asgari ücretliye para yok. Neden? Çünkü paylaşımlı adalet yok. Çünkü Milli Görüş ekonomisi uygulanacağına, borç, faiz, vergi ekonomisi uygulanıyor. Yeniden Refah’ın temsil ettiği görüş, Erbakan hocanın iktidarda olduğu dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük bolluk ve bereket dönemini yaşamıştır. Mesele çok net Erbakan hoca 11 ayda Milli Görüş ekonomisiyle, adil ekonomik düzenle paylaşımlı adaleti sağladı. Önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışıyla bu milletin imkanı olan hakkı millete verdi. İşçiye, memura, emekliye yüzde 120, yüzde 200, Bağ-kur emeklisine yüzde 320 zam verdi. Eskişehir’de emekli amcamızın bir tanesi bizim adayımıza; ’Erbakan hoca gelmeden önce bizimki maaş değil, harçlıktı’ diyor. Yüzde 320 maaş zammı demek, bu ay 10 bin TL alan emeklinin, önümüzdeki ay maaşının 42 bin TL olduğunu görmesi demek. 2028’de yine geleceğiz. Yine Milli Görüş’le, yine Refah’la 10 bin TL’yi 42 bin TL’ye çıkaracağız” ifadelerini kullandı.