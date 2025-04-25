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Yüksek sesle müzik dinleyen 299 araç sürücüsüne cezai işlem

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 287 araç ve sürücüye kırmızı ışık ihlali, 577 araç ve sürücüye cep telefonu, 33 araç ve sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 7 araç ve sürücüye drift yapmak, 49 araç ve sürücüye makas atma, 299 araç ve sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Yüksek sesle müzik dinleyen 299 araç sürücüsüne cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 131 araç ve sürücüye alkollü araç kullanmak, 352 araç ve sürücüye sürücü belgesiz  araç kullanmak,  287 araç ve sürücüye kırmızı ışık ihlali, 577 araç ve sürücüye cep telefonu, 33 araç ve sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 7 araç ve sürücüye drift yapmak, 49 araç ve sürücüye makas atma,  299 araç ve sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 16 araç ve sürücüye ışık donanımı, 108 araç ve sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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