Ak Parti İl Yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri’de uyum kültürü içerisinde yerel yönetim faaliyetlerini merkez ve kırsal farkı gözetmeksizin sürdüren Başkan Büyükkılıç’a ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri’de gerçekleştirilen AK Parti 8'inci Olağan İl Kongresi’nde başkan seçilen Hüseyin Okandan ve il yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ziyarette bulundu.

“Sevdamız Bir, Gayemiz Bir”

Başkanlık makamında gerçekleşen samimi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, sevda ve gayelerinin aynı olduğunu vurgulayarak, “AK Parti Kayseri İl Başkanımız Hüseyin Okandan ve yeni yönetimi belediyemizi ziyaret etti. Kayseri’miz için birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışacak, birlikte daha büyük adımlar atacağız. Sevdamız bir, gayemiz bir. Kıymetli İl Başkanımıza ve yeni yönetimimize bir kez daha canı gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini paylaştı.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ise yürütme kurulu üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, Kayseri için istişarelerde bulunduklarını kaydederek, misafirperverliği ve hizmetleri dolayısıyla Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.