Yüksel Kalkan'ın 10. Kitabı 'Battal Gazi Kayseri'de' çıktı

Kayseri ve yöresiyle ilgli tarihi araştırma kitaplarıyla tanınan gazteci yazar Yüksel Kalkan'ın 10. kitabı olan Battal Gazi Kayseri'de kitabı Netform Matbaacılık A.Ş. tarafından basıldı.

Kayseri ve çevresiyle, Anadolu topraklarının önemli bir bölümünün fethine memur olan Seyyit Battal Gazi'nin gazavatı ve Kayseri etrafında şekillenen biyografisini konu alan kitap, bu toprakların müslümanlaşma serüveni bakımından önemli bir dönemeci konu ediniyor.

Miladi 720'li yıllarda İstanbul'un fethine memur olan Emevi İslam Akıncılarıyla beraber, Şam'dan hareket edip, Halep, Malatya, Kayseri, Eskişehir ve İstanbul güzergahında hareket eden İslam Ordusunun önemli komutanlarından birisi olan mücahit, cengaver Seyyit Battal Gazi'nin, Kayseri etrafında şekillenen olaylara katkısı ve burada yaşamış olduğu menkıbeleri konu alan kitap, yazarın onuncu kitabı olarak Netform Matbaacılı tarafından basıldı.