Başkan Gülsoy,' Fırsatçılığı karşı birlikte net bir duruş sergileyeceğiz'

'Ramazanda zam yok bereket çok’ adlı düzenlenen toplantıya Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, YUM-BİR Başkanı İbrahim AFYON, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Kayseri PERDER) Başkanı Mehmet Buçukoğlu, Kayseri Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan katıldı.

Kayseri Ticaret Odası tarafından başlatılan ‘Ramazanda zam yok bereket çok’ kampanyası basın toplantısında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Geçtiğimiz günlerde, hayvancılık, et ve et ürünleri, gıda, tarım, sebze, meyve ticareti, yerel market zincirleri ve perakende sektörü temsilcilerinin katılımıyla geniş katılımlı bir işaret toplantısı düzenlemiştik. Hem üreticilerimiz hem de perakende sektörü temsilcilerimiz ile aldığımız karar ile Ramazan ayı boyunca yerel ve zincir marketleri açılacak. Sloganımız da “Ramazan boyunca zam yok, Bereket çok.” Yerel ve zincir marketlerimiz, Ramazan ayı boyunca temel gıda ürünlerinde önemli indirimler uygulayacaklar. İş dünyasının bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine canı gönülden inanıyorum. Fiyat istikrarının sağlanması ve halkın alım gücünün korunması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kırmızı et üreticileri, yerel marketlerimiz ve yerel üreticilerimiz fedakarlık yapacaklar, halkımıza en uygun fiyattan ürünlerini satacaklar. Üründe indirim yapılacak, bunu da yerel marketler asılan afişlerle halkımıza duyurmaya başladılar. Fırsatçılığı karşı birlikte net bir duruş sergileyeceğiz. Şehrimizin adına leke gelmesini asla istemiyoruz. Devletimizin değil, sektör temsilcilerimizin gücünden faydalanmak istiyoruz. Vatandaşımızın yanında olarak indirim yapın. Sektör temsilcilerimize ve çalışanlarına da şimdiden teşekkür ediyorum. Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularıyla hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim oruçlarımızı az tadıyla, sağlıklı şekilde, huzur içerisinde tutmayı nasip etsin. Bizler her daim devletimizin ve milletimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.