Oto hırsızları polisten kaçamadı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda otomobil çalan şahıslar yakalandı.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda otomobil çalan şahıslar yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesinden araç çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslar yakalanırken, bulunan araç da sahibine teslim edildi.
İHA
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