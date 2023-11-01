Yurt dışına tarihi eser götürmeye çalışan şahıs suçlamayı reddetti

Almanya’da yaşayan ve tarihi eser ürünlere merakı olan S.B. iddiaya göre Ürgüp’ten iki tane aldığı tarihi obje ile havalimanına girişte yakalandı. Tarihi eser kaçakçılığı suçundan yargılanan S.B. hakim karşısına çıktı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemsi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık S.B. ve avukatı katıldı.

SANIK S.B. BEN İMİTASYON OLARAK ALDIM

Mahkemede söz alan S.B., “Ben eski ürünlere merak duyarım. Babam öldüğünde ondan kalan eşyalar vardı. Hiç dokunmadık. Ayrıca ben yurt dışında yaşarım. Ülkeme gelir gezerim. Ahşap ve otantik eşya alırım. Ürgüp’te çarşıda iki tane imitasyon sikke aldım. Anlatya’ya uçacaktım, iç hatlar girişte cüzdanımda olan imitasyon sikkeleri sordular Kendi rızamla verdiğimi tutanağa aldılar. Karakola geçtik. ‘Şunları imzala’ dediler imzaladım. Benim yurt dışına tarihi eser kaçırma gibi bir niyetim yoktur” dedi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.