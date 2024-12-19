Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi meyvelerini vermeye başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde yüzme sporunu tabana yayma amaçlı yapılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında bu sporla tanışan çocuklardan yetenekli olanlar lisan altına alınarak müsabakalarda yüzmeye başladı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Vacid Köse, “Bakanlığımızın başlatmış olduğu proje kapsamında seçtiğimiz sporcularla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda belirlediğimiz 15 çocuğumuzu lisanslı yüzücü durumuna getirdik. Onlarla haftanın 4 günü antrenman yapıyoruz. Sporcularımızı olimpiyat derecesi elde edecek konuma getirmek için çalışacağız" dedi.