Zabıtadan ekmek fiyat tarifesi ve gramaj denetimi

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda ekmek fiyat tarifeleri ve gramaj denetimi yaptı.

Zabıtadan ekmek fiyat tarifesi ve gramaj denetimi
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda ekmek fiyat tarifeleri ve gramaj denetimi yaptı.

Vatandaşın güvenle alış veriş yapabilmesi için Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ekmek fiyatları ve gramajları hassasiyetle incelendi.

Denetimlerin yıl boyunca belirli periyodlarla gerçekleştirildiğini bildiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Zabıta Müdürlüğü personellerimiz ilçemiz genelinde faaliyet gösteren fırınlarda ekmek fiyat tarifeleri ve gramaj denetimi yaptılar. Vatandaşlarımızın güvenle alış veriş yapabilmeleri için mesai arkadaşlarımız sahadalar. Hem esnafımızı hem de vatandaşımızı memnun edecek denetimlerimiz devam ediyor. Hijyen şartlarını sağlayan, gramajı tam olan ürünleri satışa sunan fırıncı esnafımıza teşekkür ediyoruz. Tüketici haklarının korunması ve vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlerimize devam edeceğiz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

E-kitaba talep artıyor
E-kitaba talep artıyor
7'nci Kayseri Kitap Fuarı'na ziyaretçi rekoru
7’nci Kayseri Kitap Fuarı'na ziyaretçi rekoru
Milletvekili Cıngı ASEAN Genel Kurulu'nda konuştu
Milletvekili Cıngı ASEAN Genel Kurulu’nda konuştu
Anadolu'nun ve Kayseri'nin Türk İslam Yurdu olduğunu tescil eden tarihi yapı
Anadolu'nun ve Kayseri'nin Türk İslam Yurdu olduğunu tescil eden tarihi yapı
Türkiye'yi ve Cennet Yiğit'in ailesini sevindiren haber
Türkiye'yi ve Cennet Yiğit'in ailesini sevindiren haber
12 Uyuşturucu taciri yakalandı
12 Uyuşturucu taciri yakalandı