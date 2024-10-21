Zabıtadan ekmek fiyat tarifesi ve gramaj denetimi

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda ekmek fiyat tarifeleri ve gramaj denetimi yaptı.

Vatandaşın güvenle alış veriş yapabilmesi için Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ekmek fiyatları ve gramajları hassasiyetle incelendi.

Denetimlerin yıl boyunca belirli periyodlarla gerçekleştirildiğini bildiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Zabıta Müdürlüğü personellerimiz ilçemiz genelinde faaliyet gösteren fırınlarda ekmek fiyat tarifeleri ve gramaj denetimi yaptılar. Vatandaşlarımızın güvenle alış veriş yapabilmeleri için mesai arkadaşlarımız sahadalar. Hem esnafımızı hem de vatandaşımızı memnun edecek denetimlerimiz devam ediyor. Hijyen şartlarını sağlayan, gramajı tam olan ürünleri satışa sunan fırıncı esnafımıza teşekkür ediyoruz. Tüketici haklarının korunması ve vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlerimize devam edeceğiz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.” dedi.