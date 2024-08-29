Zamantı Irmağı'ndan 10 ton çöp çıkarıldı

Kayseri’nin doğal güzelliklerinden biri olan Zamantı Irmağı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personel ve sporculardan oluşan 30 kişilik gönüllü ekip ile yapılan temizlik çalışmalarının ardından temizlendi. Çevre kirliliğini önlemek ve su kaynaklarının temizliğini sağlamak amacıyla yapılan temizlik çalışmasında Zamantı Irmağı’ndan toplamda 10 ton çöp çıkarıldı.