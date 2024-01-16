Zeynep Bilir'den gol sonrası asker selamı

Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün milli oyuncusu Zeynep Bilir, Kocaeli Bayan FK ağlarını havalandırırken golden sonra da asker selamı verdi.

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  • 16.01.2024 15:22
  • Güncelleme: 16.01.2024 20:11
Zeynep Bilir'den gol sonrası asker selamı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nün milli oyuncusu Zeynep Bilir, Kocaeli Bayan FK ağlarını havalandırırken golden sonra da asker selamı verdi.

Kadınlar 1. Lig B Grubunda ligin 9. haftasında Kayseri Kadın FK ile Kocaeli Bayan FK karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip Kocaeli Bayan FK, 53.dakikada Kübra Deniz’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip Kayseri Kadın FK mücadelenin 75.dakikasında Zeynep Bilir’in frikikten attığı golle skoru 1-1 yaptı. Zeynep Bilir attığı gol sonrası takım arkadaşları ile birlikte Türk bayrağını açarak Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan askerleri asker selamı vererek andılar. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı. Tribünden bulunan az sayıda taraftarlar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı yaptılar.

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İHA

Kayseri Gündem
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