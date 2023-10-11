Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Sapanca Gençlikspor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Sapanca Gençlikspor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Sapanca Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor 2-1 kazanarak adını 3. Eleme Turu'na yazdırdı.

PAYLAŞ
  • 11.10.2023 17:13
  • Güncelleme: 11.10.2023 19:49
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Sapanca Gençlikspor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 2
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda Sapanca Gençlikspor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Sapanca Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor 2-1 kazanarak adını 3. Eleme Turu’na yazdırdı.

Stat: Sapanca Atatürk Stadyumu

Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, İsmail Semih İleri, Emrah Altındağ

Sapanca Gençlikspor: Kadir Balcı, Enver Yıldız, Muhammet Baha Yetim, Hasan Bekil, Mert Meriç Köstereli, Yavuzhan Keleşoğlu, Furkan Yasin Yalçın, Necdet Burak Okan, Tolga Arslan, Berkay Ekici, Gülhan Üreyen

Talasgücü Belediyespor: Kenan Karademir, Oğuzhan Turan, Ramazan Taş, Berkay Öztuvan, Emir Özsoy, Kerem Ersin, Murat Karadeniz, Arda Belen, Muhammed İbrahim Şahinkaya, Erkan Kapar, Yusuf Efe Yaman

Goller: Furkan Yasin Yalçın (Dk. 12) (Sapanca Gençlikspor), Kerem Ersin (Dk. 21, 44) (Talasgücü Belediyespor)

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Sapanca Gençlikspor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Sapanca Gençlikspor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 2

ERÜ'de '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı' düzenlendi

ERÜ'de '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı' düzenlendi

Kayseri polisi uyuşturucuya 'aman' vermiyor: 7 gözaltı

Kayseri polisi uyuşturucuya 'aman' vermiyor: 7 gözaltı

RATEM korsanla mücadele için panel düzenleyecek

RATEM korsanla mücadele için panel düzenleyecek

Erciyes'e 100. yıl tırmanışı yapılacak

Erciyes'e 100. yıl tırmanışı yapılacak

Vali Gökmen Çiçek: 'Kayseri, ithalatının iki katı ihracat yapıyor'

Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri, ithalatının iki katı ihracat yapıyor”

Çok Okunanlar
1
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

2
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

3
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

4
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

5
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

6
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

DAHA FAZLA
Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Dağıtılan tohumlar ürünlerini verdi

Dağıtılan tohumlar ürünlerini verdi

RATEM Başkanı Şerbetçioğlu, 'Korsan yayın yapan kişilerle mücadele etmemiz gerekiyor'

RATEM Başkanı Şerbetçioğlu, “Korsan yayın yapan kişilerle mücadele etmemiz gerekiyor”

MHP Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı Kayseri'de yapılacak

MHP Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı Kayseri'de yapılacak

Jandarma 695 öğrenciye trafik eğitimi verdi

Jandarma 695 öğrenciye trafik eğitimi verdi