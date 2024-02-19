Ziya Gökalp Mahallesi'ne 3.3 milyon TL'lik sıcak asfalt yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda yaklaşık 3 milyon 300 bin TL yatırımla 2 bin 200 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.

Kayseri’yi ulaşım alanında daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla yeni yolları vatandaşların hizmetine sunmaya devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan da şehir merkezinde ve ilçelerde sürücülere daha güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı tanıyacak yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, mevcut yolların bakım onarım çalışması programı dahilinde elverişli hava şartlarını fırsata çeviren ve Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri caddede ilk olarak zamanla yıpranan ve kullanım ömrünü tamamlayan asfalt tabakasını kazıma işlemi uyguladı.

Daha sonra yol tabakasını sıcak asfalt serim işlemine uygun hale getiren ekipler, araç tekerleği sesini minimize eden ve gürültü kirliliğini de azaltan sıcak asfalt ile caddede gidiş geliş çift yön şeklinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

3 Milyon 300 Bin TL’lik Yatırım

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titiz çalışması ile kısa sürede tamamlanan bakım onarım işlemi kapsamında 1 km uzunluğunda 10 metre genişliğinde olan ve yeni sanayi bağlantı yolu olarak yoğun şekilde kullanılan yol için yaklaşık 2 bin 200 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Büyükşehir’in 3 milyon 300 bin TL’lik yatırımı ile Ali İhsan Alçı Bulvarı sürücüler için daha konforlu ve güvenli hale getirildi.