'Cumhuriyetin 100. Yılında Kayseri'de Eğitim' sempozyumu düzenlendi

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Kayseri’de Eğitim’ sempozyumu Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ev sahipliğinde düzenlendi.

KAYÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyuma, Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, akademisyenler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan sempozyumda açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Kayseri içerisinde bulunduğu coğrafi yapıda her dönemde her medeniyette çok önemli roller üstlenmiş. Her zamanda eğitimde, kültürde, sanatta isminden bahsettirmiş. Yine Osmanlı dönemine baktığımız zaman özetle Sıbyan Mekteplerinin bir dönem Kayseri’de 247’ye ulaştığını görürüz. Sıbyan Mekteplerinin nasıl yapıldığına bakarsanız, her mahallede her köyde o mahallenin zenginlerinin hayır olarak yaptırdığını görürüz. Bu öylesine bir gelenek ki günümüze baktığımızda yine Kayseri hayırseverleriyle ön plana çıkmıştır. Bugün okullarımızın önünden geçerken, birçoğunda bir hayırsever ismi görürsünüz. Kayseri yine Osmanlı zamanında Osmanlı Devleti’nin eğitim politikasına göre özellikle eğitimde yenileşme ve modernleşme sahnede yerini almış. Cumhuriyet dönemi ve günümüze kadar gelen bir eğitim serüveni var. Bu sempozyumda birçok akademisyenimiz, öğretmenimiz bir araya geldi. Şu ana kadarki Kayseri’nin eğitim potansiyelinin değerlendirip, geleceğe dönük ne gibi yeni projeler oluşturulabilir. Nasıl hedefler konulabilir bunları değerlendirecekler” şeklinde konuştu.

KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ise, “Eğitim bir bütündür. Beşikten mezara kadarda öğrenmekteyiz. Yaşımızın her aşamasında, doğumdan ölüme kadarda çok çok farklı öğrenimler kazanmaktayız. Eğitimin her aşamasında öğrenimin ya da hayatımızın bize kattığı nesneleri benimsemek için uğraşırız ve bu hiçbir zaman tükenmez hiçbir zaman son bulmaz” dedi.

Bu sempozyumun adının Cumhuriyet’in 100. Yılında Kayseri’de Eğitim olması ayrı bir anlam taşıyor. Neden 100. Yılda Kayseri’de Eğitim ve Öğretim değil de, sadece eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı’nın biz her zaman öğretim tarafındaydık. Biz sürekli fizik, kimya ve coğrafyayı öğrettik. Ancak eğitim kısmımız üniversitesi sınav, LGS sınavı derken, biraz pas geçilmiş gibi gözüktü. Bizim eğitime biraz daha ağırlık vermemiz, toplumsal yapımız, ahlaki yapımız dini inançlarımı gereği biraz daha önem arz etmektedir” ifadelerini kulandı.

Sempozyum, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin verdiği mini konserle sona erdi.