1 haftada 35 kilo kaçak tütün yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 35 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-11 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 15 bin 800 adet makaron, 35 kilo kaçak tütün, 155 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 1410 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aranan şahıslar kapsamında ise 10 şahıs yakalanırken 1 şahıs tutuklandı. Ayrıca ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay çerçevesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, şahıslar adli makamlara sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.