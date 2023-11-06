11 kütüphane, 1 milyon 825 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 11 kütüphaneyi 2023 yılının 10 ayında 1 milyon 825 bin 194 kitapsever ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 06.11.2023 10:36
  • Güncelleme: 06.11.2023 10:46
11 kütüphane, 1 milyon 825 bin ziyaretçi ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 11 kütüphaneyi 2023 yılının 10 ayında 1 milyon 825 bin 194 kitapsever ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent genelinde Merkez Halk Kütüphanesi, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Mevlana Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi ve Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu olmak üzere 11 kütüphanesi ile hizmet veriyor. 2023 yılının geride kalan 10 ayında Büyükşehir’in toplamda 169 bin 402 basılı eserle hizmet veren 11 kütüphanesinden 1 milyon 825 bin 194 kişi faydalandı. Toplam 300 bin üye sayısı olan kütüphanelerden 172 bin 63 kitap ödünç alındı. Kütüphanelerde ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odaları bulunurken, üye olan herkes ücretsiz fotokopi ve diğer tüm imkânından yararlanabiliyor. Modern kütüphaneler inşa ederken teknolojik olarak bütün donanımlara yer veren Büyükşehir Belediyesi, akademik kütüphanelerde olduğu gibi katalog tarama sistemi ve kütüphane otomasyon sisteminin de kullanılmasını sağlıyor. Büyükşehir belediyesi, yaşayan kütüphaneler oluştururken kütüphanelerde kültürel faaliyetlerde de bulunuyor. Bu kapsamda, etkinlik ve konferans salonlarına kütüphanelerde mutlaka yer veren Büyükşehir Belediyesi, haftanın her günü çocuk etkinlikleri düzenliyor. Çocukların, masal, sinema, oyun, müzik, resim gibi atölyelerde keyifli saatler geçirmeleri planlanıyor. Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönünde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren büyükşehir belediyesi, şehre kazandırdığı kütüphanelere yenilerini de ekleyecek. Çalışmalarında son aşamaya gelinen 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan 5 bin 500 metrekarelik devasa halk kütüphanesinin yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

Yine, Yeşilhisar’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi, yakın zamanda resmi açılış ile hizmet verecek.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de Narkogüç operasyonları: 76 şahsa işlem yapıldı

Kayseri'de Narkogüç operasyonları: 76 şahsa işlem yapıldı

Vatandaşlardan 50 metre genişliğindeki yeni bulvar teşekkürü

Vatandaşlardan 50 metre genişliğindeki yeni bulvar teşekkürü

Akar ve Mammadov'dan KANKA'ya moral ziyareti

Akar ve Mammadov'dan KANKA'ya moral ziyareti

Kayseri'nin Yöresel ürünleri Antalya YÖREX Fuarı'nda tanıtıldı

Kayseri'nin Yöresel ürünleri Antalya YÖREX Fuarı'nda tanıtıldı

Başkan Yalçın'a iki ödül birden

Başkan Yalçın'a iki ödül birden

Büyükşehir'den gençlere 10 ayda 1 milyon 350 bin bardak çorba ikramı

Büyükşehir'den gençlere 10 ayda 1 milyon 350 bin bardak çorba ikramı

Çok Okunanlar
1
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

6
Akkışla'nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Akkışla’nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık mahallesinde asfalt çalışmasında sona gelindi

Sağlık mahallesinde asfalt çalışmasında sona gelindi

Yeşilay Kayseri Şubesi KANKA Hastenesi'ne oyun evi hediye etti

Yeşilay Kayseri Şubesi KANKA Hastenesi’ne oyun evi hediye etti

DAHA FAZLA
Kavgaya karışan 3 kişiden ikisine 3 yıl 9 ay, diğerine 2 yıl 2 ay 24 gün hapis

Kavgaya karışan 3 kişiden ikisine 3 yıl 9 ay, diğerine 2 yıl 2 ay 24 gün hapis

'Haydar Aliyev'in Bir Millet İki Devlet Vizyonu' Sempozyumu gerçekleştirildi

“Haydar Aliyev’in Bir Millet İki Devlet Vizyonu” Sempozyumu gerçekleştirildi

Kaçakçılık operasyonunda 20 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonunda 20 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Kayseri'de işletme izni verilen bin 598 skuter var

Kayseri'de işletme izni verilen bin 598 skuter var

Her hastalığa çare: Hiperbarik oksijen tedavisi

Her hastalığa çare: Hiperbarik oksijen tedavisi