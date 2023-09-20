12'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde 12'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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  • 20.09.2023 13:51
  • Güncelleme: 20.09.2023 14:39
12'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde 12’inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi’nde 14 katlı binada meydana gelen olayda A.E.B. (14), 12’inci kattaki ikametinin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.E.B.’yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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