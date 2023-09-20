Kayseri Büyükşehir, Türkiye yüzyılı vizyonu ile kent ormanları oluşturuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde 10 ilçede Türkiye Yüzyılı kent ormanları oluşturmayı planladı. 2023 yılı sonuna kadar 22 bin fidanı toprakla buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi toplamda 1000 dekarlık alanda kent ormanları oluşturacak.

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  • 20.09.2023 13:41
  • Güncelleme: 20.09.2023 14:39
Kayseri Büyükşehir, Türkiye yüzyılı vizyonu ile kent ormanları oluşturuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde 10 ilçede Türkiye Yüzyılı kent ormanları oluşturmayı planladı. 2023 yılı sonuna kadar 22 bin fidanı toprakla buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi toplamda 1000 dekarlık alanda kent ormanları oluşturacak.

‘Daha yeşil bir Kayseri’ sloganıyla her yıl on binlerce fidan diken Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilçelerde belirlediği alanları ağaçlandırarak kent ormanları oluşturmayı planlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Başkan Büyükkılıç’ın istikametinde Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın ilçe belediyelerinin de ortaklığı ile yürüteceği çalışmalarla yaklaşık 1000 dekar alanda kent ormanları oluşturacak.

2023 YILI SONUNDA KADAR 22 BİN FİDAN DİKİLMESİ PLANLANIYOR

Akkışla, Bünyan, Felahiye, Hacılar, Pınarbaşı, Özvatan, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde belirlenen alanların yanı sıra Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Mesire Alanı’nda ağaçlandırmaya uygun alanlar belirlenerek her yıl belli miktarlarda olmak üzere toplamda yaklaşık 1000 dekarlık alanda binlerce fidan toprakla buluşturulacak. Her yıl sonbahar ve ilkbaharda sedir, karaçam, ardıç türleri ve bölge iklimine uygun türler ile dikim yapılması planlanan çalışmalar çerçevesinde 2023 yılı sonunda kadar 22 bin fidanın doğaya kazandırılması planlanıyor.

Pınarbaşı ilçesinde belirlenen ağaçlandırma bölgesi ile çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı ağaçlandırma etkinlikleri çerçevesinde ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, okullar, kurslar ve gönüllü vatandaşların katılımı ile ağaç dikimi yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, daha yeşil bir Kayseri için ağaçlandırma çalışmalarına kent merkezi ve ilçelerde hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor.

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İHA

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