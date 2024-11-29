Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Erciyes Üniversitesi’nin katkılarıyla, Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen 12. Kayseri Altın Çınar Film Festivali sona erdi.

Festival yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film yarışmasına toplam 120 film başvuru yaptı. Değerlendirmeler neticesinde 12 kısa film ve 9 belgesel finalist olmaya hak kazandı.

Ulusal Belgesel Film kategorisinde, Özge Deniz Özker " Heraion Theikhos’un Kadınları" filmiyle en iyi belgesel film ödülüne layık görüldü.

Ulusal Kısa Film kategorisinde, Yakup Tekintangaç "Morî" filmiyle en iyi kısa film ödülünün sahibi oldu.

3 günü dolu dolu geçen festival 28 Kasım Perşembe günü ödül töreni ile son buldu.