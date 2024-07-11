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15 Temmuz'da 9 km'lik bisiklet turu etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel 'Milletin Zaferi' sloganıyla bisiklet turu etkinliği düzenlenecek.

15 Temmuz'da 9 km'lik bisiklet turu etkinliği
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel ‘Milletin Zaferi’ sloganıyla bisiklet turu etkinliği düzenlenecek.

Darbe girişimini, vatandaşların sokaklara çıkarak demokrasi ve egemenlik mücadelesi ile bastırıldığı 15 Temmuz 2016 tarihinin yıl dönümünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de bünyesindeki Spor A.Ş. ile farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriyor. Bu çerçevede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan bu önemli günde Büyükşehir Spor A.Ş. ‘Milletin Zaferi’ sloganıyla 9 kilometrelik parkurda bisiklet turu etkinliği düzenliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel etkinlikte, 15 Temmuz 2024 tarihinde bisiklet teslimi saat 18.00’de gerçekleşecek. Etkinliğin başlangıç saati 18.30 olarak belirlenirken, bitiş saati ise 19.15 şeklinde planlandı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndan başlayacak bisiklet turu etkinliği, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde son bulacak.

Toplam 9 kilometrelik parkurda yapılacak etkinliğe kayıtlar ise ‘www.sporaskayseri.com.tr’ üzerinden yapılabilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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