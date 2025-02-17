17 suç dosyası ile aranan firari kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından, 5 farklı ilde 17 suç dosyası ile aranan S.B. (35) isimli şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından 5 farklı ilde 17 suç dosyası bulunan ve toplam 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.B. (35) isimli şahıs, saklandığı adreste ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.