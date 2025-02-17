Huzursuz bacak sendromu nedir?

Kişilerin dinlenme halindeyken veya uykuya dalarken bacaklarında rahatsız edici bir his ve hareketsizlik isteği hissettikleri duruma Huzursuz bacak sendromu (HBS) denir.

Huzursuz bacak sendromu belirtilerinde genellikle hissiyat, genellikle bacaklarda bir kaşıntı, ağrı, yanma veya karıncalanma gibi rahatsızlıklarla kendini gösterir. Bireyler, bu hisleri gidermek için bacaklarını hareket ettirmeye çalışırlar ve hareket ettikçe rahatlama sağlarlar. Huzursuz bacak sendromu, genellikle akşam saatlerinde veya gece uyku sırasında daha belirgin hale gelir. Semptomlar kişiden kişiye değişebilir ve bazen genetik faktörler, demir eksikliği, gebelik veya bazı sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabilir. Tedavi yöntemleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve bazı durumlarda destek terapileri yer alabilir. Bu rahatsızlık bazen uyku kalitesini olumsuz etkileyebildiği gibi gün içinde yorgunluk ve odaklanma zorluklarına yol açabilir. Bu belirtiler sık sık yaşandığı taktirde, bir nöroloji doktoruna başvurulmalı.