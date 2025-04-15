18 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından, hakkında kasten yaralama suçundan hapis cezası bulunan İ.Ç. (43) isimli şahıs, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında “Kasten Yaralama” suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. (43) cezaevi firarisi şahıs, saklandığı adreste ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
KAYSERİ (1HA) – Kayseri’de polis ekipleri tarafından, hakkında kasten yaralama suçundan hapis cezası bulunan İ.Ç. (43) isimli şahıs, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında “Kasten Yaralama” suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. (43) cezaevi firarisi şahıs, saklandığı adreste ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.