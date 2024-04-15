19 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan hırsız çatıda yakalandı

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bir binanın çatısında yakalandı.

19 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan hırsız çatıda yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de ‘hırsızlık’ suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bir binanın çatısında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ’hırsızlık’ suçundan 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ. (34) bir binanın çatısında saklanmaya çalışırken yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.İ. cezaevine teslim edildi.

19 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan hırsız çatıda yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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