Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 ayrı suçtan aranan şahıs ve 'hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 ayrı suçtan aranan şahıs ve ‘hırsızlık’ suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hırsızlık ve narkotik suçlarını önleme adına çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda ‘evden hırsızlık’ suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ü.K. (26) yakalandı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda ‘bina içinden hırsızlık’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi N.D. (35) ve ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ ve ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma’ suçlarından 3 ayrı olaydan aranması bulunan O.P. (28) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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