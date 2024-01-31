2023'de Kayseri'den 3 milyar 625 milyon dolarlık ihracat

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, Aralık ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Yalçın, “2023 yılı ihracatımızın 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi önemlidir. Türkiye’nin ihracatının artması ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 375 milyar dolarlık hedefe ulaşılması için sanayiciler olarak elimizi taşın altına koymaktan başka yolumuz yoktur. Kayseri ve Türkiye sanayicisi ihracatta yeni hedeflere ulaşabilecek güç ve kabiliyettedir” dedi.

Türkiye’nin ihracatının 2023 yılında 255 milyar 777 milyon 398 bin dolara ulaştığını vurgulayan Başkan Yalçın, ithalatın ise 361 milyar 774 milyon 43 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Başkan Yalçın, “İhracatımız 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 23 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 11,0 azalarak 29 milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin Aralık ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin de açıklamada bulunan Yalçın, “Kayseri olarak, Aralık ayında 308 milyon 760 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu rakam Kasım ayına oranla yaklaşık yüzde 7 düşüş göstermiştir. 2023 yılı toplam ihracatımız ise 3 milyar 625 milyon 381 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Kayseri’nin ithalatı ise Aralık ayında 127 milyon 122 bin dolar olmuştur. 2023 yılındaki toplam ithalatımız ise 1 milyar 603 milyon 491 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın, “Türkiye, 2023 yılının tamamında Orta Vadeli Programda (OVP) öngörülen 255 milyar dolarlık bir ihracat hedefini gerçekleştirmiş ve dış ticaret açığı da OVP tahmini olan 112 milyar dolar rakamının altında kalarak, 105 milyar 997 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2023 yılı dış ticaret açığı, 2022’deki 109,5 milyar dolar dış ticaret açığının da gerisinde kalmıştır. 2023 yılı Şubat ayında yaşanan depremin ekonomimiz üzerindeki baskısına rağmen ihracatta üstün bir performans sergilenmiştir” dedi.

Başkan Mehmet Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin ihracat pazarlarında yaşanan tüm aksamalara karşın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘2024’te mal ve hizmet ihracatımızı 375 milyar doların üstüne çıkarabilmesi’ yönünde ortaya koyduğu hedefe uygun şekilde ihracata dönük üretimin artırılacağına olan inancımız tamdır. İhracatımızın hedeflenen seviyelere ulaştırılması yolunda sanayiciler ve iş adamları olarak üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirmek zorunda olduğumuzun da farkındayız. Fırsatları iyi değerlendiren ve global pazardan aldığı payı artıran bir sanayici portresinin oluşması gerekmektedir. Yalın üretimi yakalamış, dijital dönüşüme önem veren ve rekabette elimizi güçlendirecek olan yeşil dönüşüme geçiş yapmayı başaran bir Kayseri sanayisi, ülke hedeflerine büyük katkı sağlayacak güçte olacaktır. Her ne kadar zorluklarla mücadele edilen bir yıl olacağı görünse de 2024 yılının savunma sanayinde yaşanan atılımı farklı sektörlere taşıyarak yüksek teknoloji içeren üretimin ihracat pazarlarına sunulduğu bir yıl olmasını diliyoruz.”

Başkan Yalçın, açıklamasının sonunda, üretim ve ihracat hedeflerine ulaşılmasında büyük bir gayret gösteren tüm sanayicileri ve ihracatçıları kutladı.