Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'ın yeni bulvarı ve yolları, Türkiye'ye örnek'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Osman Kavuncu Bulvarı’ndan Erkilet Bulvarı’na kesintisiz bağlantı sağlayan Ali İhsan Alçı Bulvar’ının çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir Kocasinan için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, otopark, bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğu yeni yapılan bulvar ile yolların Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesi’nden geçen Ali İhsan Alçı Bulvarı’ndaki çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlarla sohbet edip, kolaylıklar diledi. Başkan Çolakbayrakdar, ulaşımı daha konforlu hale getirmek için dur durak bilmeden çalıştıklarının altını çizerek, “Ali İhsan Alçı Bulvarı’nın yol ve asfaltlama çalışmalarını tamamlayıp, bulvarı trafiğe açmıştık. Diğer taraftan ise bisiklet yolu, otopark, yeşillendirme çalışmaları eşzamanlı yaptık ve çevre düzenleme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yürüyüş ve bisiklet yolu, otoparkı ve en önemli ise şehre hizmet veren bulvarıyla tamamlanmış bir şekilde Kayseri’mizin hizmetinde olacak. Bulvarda yaklaşık bin 500 metre uzunluğunda (1,5 km) bisiklet yolunu bölgeye kazandırdık. Yeni bulvar ile model şehir Kayseri’ye yakışır, şehrimize alternatif ve daha konforlu bir ulaşım imkânı sunuyoruz. Özellikle Organize Sanayi Bölgesinden sabah ve akşam saatlerinde trafik yükünü azaltan bu güzergah, şehrimizin ciddi manada trafik akışını hızlandırıyor. Yeni bulvar, şimdiden rahat bir nefes aldırırken, bölgenin gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Kocasinan’ın ve şehrin estetiğine katkı sağlayan yeni bulvar, aynı zamanda araç trafiğinin daha akıcı olmasına imkan tanıyor. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. 7’den 70’e herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yeni yapılan yollar ile daha çağdaş, daha güvenli, daha konforlu ve daha düzenli alt ve üst yapı inşa ettiklerini söyledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osman Kavuncu Bulvarı’nı, Erkilet Bulvarı’na bağlayacak olan 2 bin metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki yeni ulaşım aksının 1.etap çalışmasını tamamladı. Yeni bulvarın 1.etap çalışması kapsamında toplam 10 bin 750 ton ariyet dolgu, 6 bin 500 ton temel malzeme ve 3 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.