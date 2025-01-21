27 Villa Parseli Talas'ta alıcısını bekliyor

Talas Belediyesi'nin ihaleye çıkardığı villa parsellerinin satışı sürüyor. Mülkiyeti belediyeye ait toplam 27 parsel taşınmaz, 22 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak.

27 Villa Parseli Talas'ta alıcısını bekliyor

Geçen hafta satışa çıkarılan parsellerden devam eden ihalelerle ile Akçakaya’da 8 ve Endürlük’te 19 villa parselinin satışı gerçekleştirilecek.

Erciyes ve Ali Dağına nazır, site yapmaya uygun villa parsellerine ilginin büyük olması beklenirken, satışlardan elde edilecek gelir Talas Belediyesi’nin gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

Talas Belediyesi Meclis Salonunda saat 15.00’te gerçekleştirilecek ihalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir.

İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

27 Villa Parseli Talas'ta alıcısını bekliyor
27 Villa Parseli Talas'ta alıcısını bekliyor
Kayseri OSB'de 38 yeni iş merkezinin temeli atılmaya başlandı
Kayseri OSB’de 38 yeni iş merkezinin temeli atılmaya başlandı
Kayseri Ulaşım'da 'Troy Kart' uygulamasına nihayet geçildi
Kayseri Ulaşım'da 'Troy Kart' uygulamasına nihayet geçildi
Kayseri'de Suriyelilere dönüş kolaylığı sağlanması için çağrı
Kayseri'de Suriyelilere dönüş kolaylığı sağlanması için çağrı
'Türkiye'de her 10 mobilyadan 7'si Kayseri'de üretiliyor'
“Türkiye’de her 10 mobilyadan 7’si Kayseri’de üretiliyor”
İstanbul Mobilya Fuarı'na Kayseri çıkarması
İstanbul Mobilya Fuarı’na Kayseri çıkarması
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!