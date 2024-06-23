28 yüzme havuzunda bakım onarım çalışması yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; yaz ayları ile birlikte ilginin arttığı 28 adet yüzme havuzunun bakım, onarımını gerçekleştirerek daha nezih ve güvenli bir şekilde vatandaşların hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren yüzme havuzlarıyla vatandaşlara hizmet verirken, sporseverlerin havuzlardan daha temiz, daha güvenli ve daha etkin bir şekilde yararlanabilmesi için önemli çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı Teknik, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yüzme havuzlarının bakım, onarım ve günlük dezenfektasyon çalışmaları, ‘etkin ve kaliteli hizmet’ anlayışı doğrultusunda titizlikle yürütülüyor. Ekipler; Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 28 adet yüzme havuzunun tüm bakım, onarım işlemleri ve kimyasal analizlerini, otomasyon sistemlerinin kontrolünü ve denetimini yaparak vatandaşların havuzları daha temiz, daha güvenli ve daha etkin bir şekilde kullanmaya devam edebilmesine imkân sundu. Aktif olarak kullanılan 28 adet havuzda ayrıca, Teknik, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından günlük dezenfektasyon işlemleri yapılarak sıkada sistemi ile 24 saat havuzların takibi gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, titiz ve özverili çalışmalarla yaz döneminde yüzme havuzları ile vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.