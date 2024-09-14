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  • 3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 19 kişi tutuklama

3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 19 kişi tutuklama

Kayseri merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonunda adliyeye sevk edilen 35 kişiden 19'u tutuklandı.

3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 19 kişi tutuklama
Kayseri GündemEditör

Kayseri merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonunda adliyeye sevk edilen 35 kişiden 19’u tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik operasyon başlatıldı. Kayseri merkezli olarak Antalya, Kırklareli ve Yozgat dahil olmak üzere 4 ilde yapılan operasyona 93 ekip, 4 Özel Harekat timi ve 1 çevik kuvvet timi olmak üzere toplam 338 personel katıldı. Operasyon sonucunda başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Suçtan elde edilen geliri soğuk cüzdanlara aktarıp, bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak para akladıkları tespit edilen 58 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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