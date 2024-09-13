4 ilçeye toplam 1 milyar 284 milyon TL'lik ek bütçe

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında gerçekleştirildi. 2025-2029 Yılları Stratejik Planı’nın görüşüldüğü toplantıda 20 maddelik gündem karara bağlanırken, Melikgazi, Talas, Develi ve Tomarza ilçe belediyelerine toplam 1 milyar 284 milyon 176 bin TL’lik ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, 20 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

2025-2029 yılları stratejik planı görüşüldü

Gündem maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41’inci maddesi gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 yılları Stratejik Planı’nın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu da meclis üyelerince görüşüldü. Rapor, meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

Melikgazi, Talas, Develi ve Tomarza’ya ek bütçe

Meclis üyeleri, Melikgazi Belediyesi’ne 812 milyon 176 bin TL, Talas Belediyesi’ne 240 milyon TL, Tomarza Belediyesi’ne 132 milyon TL ve Develi Belediyesi’ne 100 milyon TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu’nu ayrı ayrı görüştü. Talepler, meclis üyelerince kabul edildi.

Bu kapsamda, Melikgazi, Talas, Develi ve Tomarza ilçe belediyelerine toplam 1 milyar 284 milyon 176 bin TL’lik ek bütçe verilmesi kararlaştırılmış oldu.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Vekili Bostancı, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.