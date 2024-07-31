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44 adet suç kaydı bulunan hırsızlar ortada geziyormuş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan kadınlar nihayet yakalandı.

44 adet suç kaydı bulunan hırsızlar ortada geziyormuş
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan kadınlar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir ikametten 250 bin TL değerinde ziynet eşya hırsızlığı ihbarının ardından harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 13 adet kaydı bulunan G.D.Ç. (38), hırsızlık suçundan 44 adet kaydı bulunan S.Ç. (31) ve A.T. (19) yakalandı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden S.Ç.’ye adli kontrol kararı verilirken, G.D.Ç. ve A.T. adlı kadınlar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

44 adet suç kaydı bulunan hırsızlar ortada geziyormuş
44 adet suç kaydı bulunan hırsızlar ortada geziyormuş
44 adet suç kaydı bulunan hırsızlar ortada geziyormuş
44 adet suç kaydı bulunan hırsızlar ortada geziyormuş
44 adet suç kaydı bulunan hırsızlar ortada geziyormuş
44 adet suç kaydı bulunan hırsızlar ortada geziyormuş
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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