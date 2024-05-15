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54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri polisi, 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadını saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri polisi, 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadını saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle "hırsızlık" suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" yapma suçundan 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G.’nin (38) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. N.G., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, cezaevine teslim edildi.

54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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