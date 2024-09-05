6. Bilim Şenliği'ne davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bilim ve teknoloji meraklısı gençleri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek robotik kodlama, kimya deneyleri, astronomi ve birçok bilim alanında düzenlenecek atölyeler ile meraklılarının ilgisini çekecek ve bilimin büyülü dünyasına kapı aralayacak 6’ncı Bilim Şenliği’ne davet etti.

Eğitimden spora, bilimden kültür sanata birçok alanda yoğun ilgi gören etkinliklere imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi aracılığı ile her yıl düzenlediği bilim şenliklerinin bu yıl 6’ncısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

6’ncı Bilim Şenliği’nin müjdesini bilim meraklıları ile paylaşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ev sahipliğinde Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 6’ncı Bilim Şenliği düzenlenecek. Bilim ve teknoloji meraklısı gençlerimiz çeşitli atölyeler, deneyler ve interaktif etkinliklerle bilim dünyasının kapılarını aralayacaklar. Bilim ve teknoloji meraklısı tüm vatandaşlarımızı 25, 26, 27 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek 6’ncı Bilim Şenliği’mizde buluşmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, şenlik boyunca öğrencilerin, farklı bilim dallarını keşfetme, kendi deneylerini yapma ve bilimi daha yakından keşfetme fırsatı bulacaklarını ifade ederek, “Robotik kodlama, kimya deneyleri, astronomi ve daha birçok bilim alanında düzenlenen atölyeler, gençlerin ilgisini çekecek ve onları bilimin büyülü dünyasına davet edecek. Teknofest gençliği ile yarınları inşa eden ülkemiz, bilim ve teknolojinin ışığında yarınlara daha da güçlü adımlarla yürümeye devam edecek” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek 6. Bilim Şenliği öğrencilere, gençlere ve tüm bilim meraklılarına yönelik heyecan verici bir etkinlik programı sunuyor. Bilim ve teknoloji meraklısı gençler, bu şenlikte düzenlenecek çeşitli atölyeler, deneyler ve interaktif etkinliklerle bilim dünyasının kapılarını aralayacaklar.

Geleceğin bilim insanları ve mühendisleri için ilham kaynağı olmayı hedefleyen 3 gün sürecek 6’ncı Bilim Şenliği, tüm gençleri ve ailelerini unutulmaz bir bilim yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor.