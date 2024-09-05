Melikgazi Kazım Karabekir'de kat karşılığı 3 farklı ihale düzenleyecek

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında 5 blok 253 daire ve 22 dükkan, 2 blok 56 daire ve 7 dükkan, 1 blok 32 daire ve 5 dükkandan oluşan büyük bir ihale düzenliyor.

Kat karşılığı düzenlenecek olan ihaleler 18 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak olup Melikgazi Belediyesi’nde gerçekleşecek.

“Melikgazi’mizi en güzel noktalara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Yaptığı kentsel dönüşüm çalışmaları ile Melikgazi’ye bambaşka bir imaj kazandıran, ilçenin yaşam kalitesini yükselten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hizmet aşkımız, çalışma sanatımızla her gün başka bir Melikgazi’ye tanık oluyoruz. İlçemizde atıl halde, işlevini kaybetmiş, konforsuz dairelerin yerine yeni ve modern konutları inşa ediyoruz. Bu projelerle birlikte, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan daha kaliteli yaşam alanları sunmayı hedefliyoruz. Melikgazi’nin her köşesinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmaları, sadece binaların yenilenmesiyle kalmıyor; aynı zamanda sosyal donatı alanlarının artırılması, yeşil alanların çoğaltılması ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi gibi önemli unsurları da içeriyor. Amacımız, Melikgazi’yi sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceği bir yaşam alanı haline getirmek. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projelerimizi şekillendiriyoruz. Bu kapsamda ilçemizin 6 farklı bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Kazım Karabekir Mahallemizde 5 blok 253 daire ve 22 dükkan, 2 blok 56 daire ve 7 dükkan, 1 blok 32 daire ve 5 dükkandan oluşan büyük bir ihale düzenliyoruz. 5 blok 253 daire ve 22 dükkan için düzenleyeceğimiz ihalemiz saat 14.00’te, 1 blok 32 daire ve 5 dükkan için düzenleyeceğimiz ihalemiz saat 14.30’da ve 2 blok 56 daire ve 7 dükkan için düzenleyeceğimiz ihalemiz ise saat 15.00’te gerçekleşecek. İhalemize tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz. Şimdiden Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Melikgazi’mizi en güzel noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.