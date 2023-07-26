6 bin yıllık tarih ellerinde şekilleniyor

Kayseri’de heykel sanatçısı Ali Akargöl, 6 bin yıl önceye dayanan arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri’nde çıkan tabletlerdeki yazıları kile işliyor.

Kayseri’de yaşayan ve el sanatları taş oymacılığı ile uğraşan Ali Akargöl, 6 bin yıl önceye dayanan Kültepe Kaniş- Karum Ören Yeri’nden çıkan tabletlerin imitasyonunu yapıyor. Gün yüzüne çıkan tarihi eserleri tek tek kil tabletlere işleyen Akargöl, yaptığı heykellerle de dikkat çekiyor. Kültepe hakkında bilgiler veren Ali Akargöl, “Kültepe’den çıkan tabletlerin imitasyonunu yapmakla uğraşan bir sanatçıyım. Uzun yıllardır, çivi yazısı ve Kültepe tabletlerinin replikasını yapmakla meşgulüm. Kültepe’den çıkan tabletlerin replikasını yapıyoruz ama burada önemli olan Kültepe’dir. Anadolu’da Kültepe’nin yeri çok büyük. Asurlu tüccarların, Asur’u bir başkent haline getirerek, Anadolu’da ticari bir sistem kurarak, işlettikleri bir yer Kültepe. Asurlu tüccarların sistemli bir ticaret yapmasından dolayı ilişkiler gelişiyor ve Mezopotamya’daki birçok kültür Anadolu’ya geliyor. Kent devletleri zamanında Hitit döneminde, oralarla direkt olarak irtibata geçildiğinden dolayı yazı geliyor, dinler ve kültürler kaynaşıyor. Yazı Anadolu’ya geliyor” ifadelerini kullandı.

Bir tableti yapma süresinin içeriğine göre değiştiğini dile getiren Akargöl, “Çivi yazısını öğrenmek çok zor bir olay. Tamamen öğrenmek çok zor. İmitasyonlarını yapıyoruz. Okursun ama anlam vermek biraz zor. Yeni çıkmış bir tableti birinin çözmesi kolay bir olay değil. Biz bu tabletlerin imitasyonlarını yapıyoruz. Bu sayede de tabi ki okuyoruz, yazıyoruz fakat anlam vermek biraz zor. Bir tableti yapmak tabletin içeriğine göre değişiyor. Ticaret tableti ise çok uzun sürmez. Resmi bir tabletse biraz zaman alır. Tabletin içeriği, satır sayısı, bulunduğu dönem itibariyle biraz uğraştırıyor. Bir tablet ortalama 2-3 günde yapılıyor. Tabletlerimizin fiyatları bin TL ile 2 bin TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.