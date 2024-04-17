7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 AFH 131 plakalı Toyota marka araç ile 38 BH 233 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak dururken, kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
İHA
Kayseri Gündem

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