700 km boyunca otobüste uyudu sanıldı: Gerçek sonra anlaşıldı
Kayseri'den Bursa'ya gitmek üzere yolcu otobüsüne binen 81 yaşındaki E.E., yolculuk sırasında hayatını kaybetti. Uyuduğu sanılan yaşlı adamın, yaklaşık 700 kilometrelik yolculuk boyunca hiç uyanmaması üzerine durum fark edildi.
Kayseri’den memleketi Bursa’ya giden yolcu otobüsünde uyuduğu sanılan E.E.’nin (81), yolculuk boyunca uyanmaması üzerine hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaklaşık 700 kilometrelik yolculuğun ardından durumun fark edilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.E.’nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.